Даже камень украли: в сети одним фото показали всю суть ДНР

четверг, 22 марта 2018, 05:31Поделитьсяпереглянути новину українськоюПользователи интернета активно обсуждают фотографию, демонстрирующую, что представляет собой суть так называемой Донецкой народной республики ("ДНР").Соответствующий пост размещен на странице Necro Mancer в Twitter.?"В этом вся суть "молодой республики": камень для мемориала Артёму тоже сп**дили (интересно, кто и сколько на этом наварил?)" - сказано в сообщении."Что делать с этими "мемориалами" после деоккупации? Под бульдозер? Я лично иных вариантов не вижу", "На первом фото табличка была "утоплена" в камень, на втором эти уроды не нашли ничего лучше, чем заделать плиткой "лишнее". Идиоты", "Следим за руками, где и в какую годовщину этот камень "всплывёт" снова", - пишут в интернете.Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото и видео огромной очереди на оккупированном Донбассе...