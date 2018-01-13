| | Даже камень украли: в сети одним фото показали всю суть ДНР
Социум

Даже камень украли: в сети одним фото показали всю суть ДНР

четверг, 22 марта 2018, 05:31
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Пользователи интернета активно обсуждают фотографию, демонстрирующую, что представляет собой суть так называемой Донецкой народной республики ("ДНР").
Соответствующий пост размещен на странице Necro Mancer в Twitter.
?"В этом вся суть "молодой республики": камень для мемориала Артёму тоже сп**дили (интересно, кто и сколько на этом наварил?)" - сказано в сообщении.
Даже камень украли: в сети одним фото показали всю суть ДНР

"Что делать с этими "мемориалами" после деоккупации? Под бульдозер? Я лично иных вариантов не вижу", "На первом фото табличка была "утоплена" в камень, на втором эти уроды не нашли ничего лучше, чем заделать плиткой "лишнее". Идиоты", "Следим за руками, где и в какую годовщину этот камень "всплывёт" снова", - пишут в интернете.
Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото и видео огромной очереди на оккупированном Донбассе...

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