В Киеве "герой парковки" забаррикадировал остановку троллейбуса: опубликовано фото

четверг, 22 марта 2018, 04:38Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ Киеве, на улице Жилянской, водитель сумел припарковать свой автомобиль прямо под крышу остановки, чем вызвал бурю негодования в соцсетях.Соответствующие снимки опубликованы на странице dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook."И такое бывает. Ч**ело торопилось в больницу, к больной прабабушке? Он кому-то мешает, да?" – говорится в сообщении.Такое поведение автомобилиста тут же вызвало негативную реакцию у пользователей соцсети."Ну просто сказочный к**тин", "Зад**бали эти АА. Понаехали, и ездить не умеют. Сколько можно?" – пишут они.Как сообщал "Апостроф", ранее пользователей социальных сетей разозлила выходка очередного "героя парковки", который оставил свою машину прямо на пешеходном переходе на Оболонском проспекте.Кроме того, в столице "герой парковки" оставил свой автомобиль возле школы в Шевченковском районе, перегородив въезд скорой помощи, которая как раз приехала на вызов в учебное учреждение...