| | В Киеве "герой парковки" забаррикадировал остановку троллейбуса: опубликовано фото
Социум

В Киеве "герой парковки" забаррикадировал остановку троллейбуса: опубликовано фото

четверг, 22 марта 2018, 04:38
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В Киеве, на улице Жилянской, водитель сумел припарковать свой автомобиль прямо под крышу остановки, чем вызвал бурю негодования в соцсетях.
Соответствующие снимки опубликованы на странице dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
"И такое бывает. Ч**ело торопилось в больницу, к больной прабабушке? Он кому-то мешает, да?" – говорится в сообщении.
Такое поведение автомобилиста тут же вызвало негативную реакцию у пользователей соцсети.
"Ну просто сказочный к**тин", "Зад**бали эти АА. Понаехали, и ездить не умеют. Сколько можно?" – пишут они.
Как сообщал "Апостроф", ранее пользователей социальных сетей разозлила выходка очередного "героя парковки", который оставил свою машину прямо на пешеходном переходе на Оболонском проспекте.
Кроме того, в столице "герой парковки" оставил свой автомобиль возле школы в Шевченковском районе, перегородив въезд скорой помощи, которая как раз приехала на вызов в учебное учреждение...

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