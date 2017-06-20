| | Сеть поразило трогательное фото украинских военных с ребенком на Донбассе
Социум

Сеть поразило трогательное фото украинских военных с ребенком на Донбассе

четверг, 22 марта 2018, 04:00
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Пользователей сети взволновало фото, на котором изображены украинские военные с маленькой девочкой, держащей в руках флаг Украины.
Соответствующий снимок опубликовал на странице в Twitter Санек Макеевский.
ОТУ Луганськ. Березень 2018 року pic.twitter.com/EnC4p9tCSS — Санек Макеевский (@aleksander21966) 20 марта 2018 г.
В комментариях один из пользователей написал, что фото снято в марте этого года в городе Золотое Попаснянского района Луганской области, который находится на линии разграничения.
Пользователи не смогли пройти мимо трогательного снимка и обсыпали его не менее трогательными комментариями.
"Ради мирного неба над твоей головкой детка мы здесь стоим", "Хорошее фото) Спасибо нашим воинам за нашу защиту, за мир в моем доме!" – пишут они.
Как сообщал "Апостроф", ранее сеть восхитила фотография, на которой запечатлен лейтенант резерва Дмитрий Кошка со своей бабушкой Катериной, которая является ветераном Второй мировой войны...

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