В Киеве Chevrolet перевернулся на крышу: опубликованы фото и видео

четверг, 22 марта 2018, 03:33Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ ночь на четверг, 22 марта, в Киеве на улице Гетьмана, 6, в Соломенском районе, произошло "голливудское" ДТП, в котором пострадал один человек.Как сообщает Информатор, в районе ТЦ "Космополит" Chevrolet Aveo резко понесло в сторону тротуара, и там он снес бетонные оградительные блоки, которые стояли у дороги. Один из блоков зацепил пешехода, который шел по тротуару. Молодого человека госпитализировали медики с жалобами на боли в спине. Стало известно, что водитель иномарки, который в результате аварии не пострадал, был трезв. Не исключено, что он заснул за рулем.В тоже время, как передает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook, автомобиль Chevrolet перевернулся на крышу, а именно его водитель получил травму позвоночника после того, как иномарка на скорости задела Geеly.Во всех обстоятельствах аварии предстоит разобраться правоохранителям.Как сообщал "Апостроф", ранее в районе села Феневичи в Иванковском районе Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четверо людей...