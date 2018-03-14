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Социум

Готовили провокации: опубликованы фото оружия, найденного у подозреваемых в Чернигове

четверг, 22 марта 2018, 01:56
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В Чернигове правоохранителям удалось предотвратить антиукраинские акции с использованием гранат во время проведенных шести обысков, во вторник, 20 марта.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Готовили провокации: опубликованы фото оружия, найденного у подозреваемых в Чернигове

Готовили провокации: опубликованы фото оружия, найденного у подозреваемых в Чернигове

Так, обыски проводились по месту жительства тех, кто планировал организацию антигосударственных акций в Украине. По задумке организаторов, эти акции должны были подорвать международный имидж Украины и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране.
Во время обысков у подозреваемых правоохранители нашли гранаты, тротиловые шашки с электрическими запалами, а также карты регионов Украины с отметками мест, "георгиевские ленты" и российские флаги.
В пресс-службе прокуратуры отметили, что в рамках этого же расследования, прокуратура АРК совместно с СБУ провели 28 обысков в Днепропетровской, Львовской, Херсонской, Николаевской, Херсонской областях и в Киеве.
Как сообщал "Апостроф", ранее масштабные обыски на территории Одесской и Николаевской областей, а также города Киева проводило и НАБУ...

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