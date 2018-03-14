Готовили провокации: опубликованы фото оружия, найденного у подозреваемых в Чернигове

четверг, 22 марта 2018, 01:56Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ Чернигове правоохранителям удалось предотвратить антиукраинские акции с использованием гранат во время проведенных шести обысков, во вторник, 20 марта.Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Так, обыски проводились по месту жительства тех, кто планировал организацию антигосударственных акций в Украине. По задумке организаторов, эти акции должны были подорвать международный имидж Украины и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране.Во время обысков у подозреваемых правоохранители нашли гранаты, тротиловые шашки с электрическими запалами, а также карты регионов Украины с отметками мест, "георгиевские ленты" и российские флаги.В пресс-службе прокуратуры отметили, что в рамках этого же расследования, прокуратура АРК совместно с СБУ провели 28 обысков в Днепропетровской, Львовской, Херсонской, Николаевской, Херсонской областях и в Киеве.Как сообщал "Апостроф", ранее масштабные обыски на территории Одесской и Николаевской областей, а также города Киева проводило и НАБУ...