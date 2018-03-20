| | Не все люди умеют быть такими: сеть растрогал пост и фото собаки, защищавшей свою хозяйку до конца
Социум

Не все люди умеют быть такими: сеть растрогал пост и фото собаки, защищавшей свою хозяйку до конца

четверг, 22 марта 2018, 00:21
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Пользователей интернета растрогал пост о собаке в Днепре, которая не подпускала никого к своей умершей хозяйке, пытаясь защитить женщину.
Соответствующая публикация размещена на странице "КП "Зооконтроль" ДМР" в Facebook.
"Сегодня утром поступил звонок от патрульной полиции с просьбой помочь отловить собаку, которая не давала подойти к трупу женщины. Приехав на место, застали картину, ледянящую кровь: возле двора лежит женщина, а на ней стоит собака и бросается на каждого, кто осмелится подойти", - сказано в сообщении.
Отмечается, что ни патрульные, ни бригада скорой помощи не смогли приблизится к женщине ближе чем на 10 метров. Вскоре собаку отловили и доставили на базу. Животное в жутком стрессе и, скорее всего, понимает, что потеряло свою хозяйку навсегда.
"На фото без слов все понятно. Этот верный пес защищал свою хозяйку до последнего, на такое способны только животные", - добавили в посте.
Не все люди умеют быть такими: сеть растрогал пост и фото собаки, защищавшей свою хозяйку до конца

"Не все люди умеют быть такими Животные преданы и верны до конца", "После всего пережитого так хочется, чтобы у него появился новый любящий хозяин, который сможет ему помочь снова стать счастливым псом!" - пишут в интернете.
Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали видео спасения пса с крыши саркофага "Укрытие-2", закрывающего злосчастный четвертый энергоблок АЭС в Чернобыле...

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