Тело нашли после таяния снега: в сети рассказали о странной смерти военнослужащего ВСУ

четверг, 22 марта 2018, 00:20Поделитьсяпереглянути новину українськоюВо вторник, 13 марта, в поле между Ивано-Дарьевка и Спирино местные жители случайно обнаружили труп мужчины в военной форме.Об этом говорится в сообщении на странице группы "Ветеран АТО" в Facebook.Так, погибшему мужчине, который возможно был военнослужащим ВСУ, примерно 40 лет, рост 160-175 см. когда нашли тело, оно лежало на левом боку в поле, засеянном озимой пшеницей.На погибшем была тельняшка с длинным рукавом, зеленые утепленные штаны, на ногах ботинки с высоким берцем типа "Талан".Никаких документов при нем не было. На лацкане утепленных штанов значатся три большие буквы "ДПГ".Сообщается, что на данный момент сотрудники Военной комендатуры устанавливают личность погибшего и причины его смерти.Как сообщал "Апостроф ", ранее в Киеве местные жители нашли мертвого мужчину с пулевым ранением груди и ружьем...