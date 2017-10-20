| | Тело нашли после таяния снега: в сети рассказали о странной смерти военнослужащего ВСУ
Социум

Тело нашли после таяния снега: в сети рассказали о странной смерти военнослужащего ВСУ

четверг, 22 марта 2018, 00:20
Поделиться
переглянути новину українською
Во вторник, 13 марта, в поле между Ивано-Дарьевка и Спирино местные жители случайно обнаружили труп мужчины в военной форме.
Об этом говорится в сообщении на странице группы "Ветеран АТО" в Facebook.
Так, погибшему мужчине, который возможно был военнослужащим ВСУ, примерно 40 лет, рост 160-175 см. когда нашли тело, оно лежало на левом боку в поле, засеянном озимой пшеницей.
На погибшем была тельняшка с длинным рукавом, зеленые утепленные штаны, на ногах ботинки с высоким берцем типа "Талан".
Тело нашли после таяния снега: в сети рассказали о странной смерти военнослужащего ВСУ

Никаких документов при нем не было. На лацкане утепленных штанов значатся три большие буквы "ДПГ".
Сообщается, что на данный момент сотрудники Военной комендатуры устанавливают личность погибшего и причины его смерти.
Как сообщал "Апостроф ", ранее в Киеве местные жители нашли мертвого мужчину с пулевым ранением груди и ружьем...

Еще по теме

В Киеве нашли тело мужчины с огнестрельным ранением

В Киеве нашли тело мужчины с огнестрельным ранением

20-10-2017, 01:25
Читать
В Киеве у остановки нашли труп с ружьем: опубликованы фото

В Киеве у остановки нашли труп с ружьем: опубликованы фото

19-10-2017, 20:00
Читать
В зоне АТО нашли тело мужчины в военной форме

В зоне АТО нашли тело мужчины в военной форме

14-03-2018, 19:32
Читать
В Донецкой области нашли тело мужчины в военной форме

В Донецкой области нашли тело мужчины в военной форме

14-03-2018, 13:46
Читать
Во Львове на улице обнаружили тело военного

Во Львове на улице обнаружили тело военного

2-06-2017, 16:00
Читать
ЧП в Киеве: в Подольском районе нашли мертвого мужчину

ЧП в Киеве: в Подольском районе нашли мертвого мужчину

17-03-2018, 20:50
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail