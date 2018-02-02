В сети появилась информация о возможном настоящем имени Романа Капаклы

Загрузка. Пожалуйста, подождите...
Киев
Область
Политика
Экономика
События
Социум
Мнение
Спорт
Шоу-Биз
Здоровье
Наука
Авто
Майдан
Киев
И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
Шоу-программа Рыцарские забавы в Древнем Киеве
Пропал по дороге домой: в Киеве разыскивают мужчину
В метро Киева умер мужчина (видео)
Операция "Мигрант": В Киеве накрыли подпольный мясоперерабатывающий цех
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
Савченко: Порошенко испугался, когда я пожала ему руку
Луценко обвинил Россию в поставке оружия террористам для борьбы с Украиной
Савченко рассказала, как её домогался в армии Герой Украины
Надежда Савченко принесла гранаты на встречу с Юрием Луценко
Сеть взорвал ролик со школьницей из Волоколамска, которая угрожает Воробьёву
Экономика
Проблемы эпизоотии тормозят развитие животноводства в Забайкальском крае
Рада разрешила легализацию самостроев
Супер-витаминный перец «Египетская сила» вывели ученые из Сибирского НИИ растениеводства и селекции
В Африке назревает глобальная катастрофа
Запасы яблок в ЕС сокращаются, и предстоящий урожай в южном полушарии не порадует, - WAPA
События
Владелец продает самого страшного козла в мире за $10 тысяч
Через Харьков пустят новый транзитный поезд к морю
В Харькове пройдет фестиваль поэзии имени Бориса Чичибабина
В Киеве столкнулись троллейбус и трамвай: образовалась пробка
В Днепре произошло тройное ДТП с участием маршруток
Социум
«Колнаг» на АГРОСАЛОНе, животноводство на высоте!
Таких норм нет ни в одной стране Европы
Чому світові лідери дзвонять Путіну
У «ЛНР» відбувалися навчання «народної міліції»
РђСЂР±РёС‚СЂР°Р¶РЅС‹Р№ СЃСѓРґ СЂР°СЃСЃРјРѕС‚СЂРёС‚ РёСЃРє Рѕ Р±Р°РЅРєСЂРѕС‚СЃС‚РІРµ СѓРїСЂР°РІР»СЏСЋС‰РµР№ РєРѕРјРїР°РЅРёРё СЃ РЈСЂР°Р»РјР°С€Р°
Мнение
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Спорт
Сумеет ли сборная России забить бразильцам без Кокорина?
Подтвердят ли болгары статус домашней команды?
«Кливленд» победил «Торонто», «Сан-Антонио» выиграл у «Вашингтона»
Вы спросите любого – тут голов будет много
Станет ли успешным для Швейцарии путешествие в Грецию?
Шоу-Биз
Илья Яббаров уверен, что он и Алена Савкина станут самыми яркими участниками проекта
Ксения Бородина подверглась критике со стороной известной блогершы
Блюменкранцы – настоящая любящая семья, а не некий проектный конгломерат
Внешний вид Майи Донцовой вызывает тревогу у её поклонников
Участники испортили день рождения Марго Овсянниковой
Здоровье
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Наука
Р¦СѓРєРµСЂР±РµСЂРі РїСЂРёР·РЅР°Р» СѓС‚РµС‡РєСѓ РґР°РЅРЅС‹С… 50 РјР»РЅ РїРѕР»СЊР·РѕРІР°С‚РµР»РµР№ РёР·-Р·Р° РѕС€РёР±РєРё Facebook
Р’ Google Maps С‚РµРїРµСЂСЊ РјРѕР¶РЅРѕ РѕС‚СЃР»РµР¶РёРІР°С‚СЊ СЃРІРѕР±РѕРґРЅС‹Рµ СЃС‚РѕР»РёРєРё РІ СЂРµСЃС‚РѕСЂР°РЅР°С…
YouTube СѓРІРµР»РёС‡РёС‚ РєРѕР»РёС‡РµСЃС‚РІРѕ СЂРµРєР»Р°РјС‹ РјРµР¶РґСѓ РјСѓР·С‹РєР°Р»СЊРЅС‹РјРё РІРёРґРµРѕ
Р’ РЎРµС‚Рё РЅР°СЃРјРµС…Р°СЋС‚СЃСЏ РЅР°Рґ Р»СЋР±РѕРІСЊСЋ Р°РјРµСЂРёРєР°РЅСЃРєРѕРіРѕ СЃРїРµС†РЅР°Р·Р° Рє СЃР°Р»Сѓ Рё РЅРµС„С‚Рё
Вышел релизный трейлер A Way Out
Авто
Р’ Suzuki СЂР°СЃСЃРєР°Р·Р°Р»Рё Рѕ РЅРѕРІРѕРј РІРЅРµРґРѕСЂРѕР¶РЅРёРєРµ Jimny РґР»СЏ Р РѕСЃСЃРёРё
РџСЂР°РІРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕ Р Р¤ СѓС‚РІРµСЂРґРёР»Рѕ РЅРѕРІС‹Рµ СЃС‚Р°РІРєРё СѓС‚РёР»СЊСЃР±РѕСЂР° РЅР° Р°РІС‚РѕРјРѕР±РёР»Рё
Zotye СЂР°СЃСЃРµРєСЂРµС‚РёР»Р° РґРёР·Р°Р№РЅ РЅРѕРІРѕРіРѕ РєСЂРѕСЃСЃРѕРІРµСЂР° Рў600
Skoda РІС‹РїСѓСЃС‚РёС‚ 19 РЅРѕРІС‹С… РјРѕРґРµР»РµР№ РґРѕ 2020 РіРѕРґР°
Cadillac РїСЂРµРґСЃС‚Р°РІРёР» "Р·Р°СЂСЏР¶РµРЅРЅС‹Р№" СЃРµРґР°РЅ CT6 V-Sport
Майдан
Родственники погибших героев Майдана проведут собственные расследования
Попов и Сивкович могут избежать наказания за разгон Майдана
Константин Реуцкий: На Луганщине началась охота на активистов Майдана
Алексей Баганец: Мы вычислили спецподразделение Беркута, который принимал участие в расстреле людей на Майдане
НБУ выпустит памятные монеты Героям Майдана
Сейчас обсуждают
Владелец продает самого страшного козла в мире за $10 тысяч
События
Сегодня, 13:25
Через Харьков пустят новый транзитный поезд к морю
События
Сегодня, 13:21
В Харькове пройдет фестиваль поэзии имени Бориса Чичибабина
События
Сегодня, 13:21
Илья Яббаров уверен, что он и Алена Савкина станут самыми яркими участниками проекта
Шоу-Биз и культура
Сегодня, 13:16
Ксения Бородина подверглась критике со стороной известной блогершы
Шоу-Биз и культура
Сегодня, 13:16
Киевские Ведомости
|
Шоу-Биз и культура
| В сети появилась информация о возможном настоящем имени Романа Капаклы
Шоу-Биз и культура
В сети появилась информация о возможном настоящем имени Романа Капаклы
Еще по теме
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2018-02/dom-2-marina-afrikantova-zamuchila-romana-kapakly-pridirkami_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
«Дом-2»: Марина Африкантова замучила Романа Капаклы придирками
2-02-2018, 02:40
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2017-11/dom-2-poslednie-vypuski-marina-afrikantova-gotova-rodit-ot-romana-kapakly_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Дом 2 последние выпуски: Марина Африкантова готова родить от Романа Капаклы
22-11-2017, 14:51
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2017-11/dom-2-poslednie-novosti-marina-afrikantova-gotova-rodit-ot-romana-kapakly_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Дом 2 последние новости: Марина Африкантова готова родить от Романа Капаклы
22-11-2017, 06:10
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2017-11/dom-2-poslednie-sluhi-marina-afrikantova-gotova-rodit-ot-romana-kapakly_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Дом 2 последние слухи: Марина Африкантова готова родить от Романа Капаклы
21-11-2017, 17:01
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2017-11/dom-2-poslednie-spletni-marina-afrikantova-gotova-rodit-ot-romana-kapakly_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Дом 2 последние сплетни: Марина Африкантова готова родить от Романа Капаклы
20-11-2017, 23:51
Читать
<img width="400" height="240" src="http://www.kvedomosti.com/wp-content/uploads/2017/11/sshot-998-1.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Бац, бац — и мимо… Романа Капаклы?
16-11-2017, 10:37
Читать
Шоу-Биз и культура
Сегодня, 13:16
<img alt='' src='http://kvedomosti.com/11.jpg' srcset='http://kvedomosti.com/11.jpg' class='avatar avatar-120 photo' height='120' width='120' />
Анатолий Карпенко
Редактор раздела Шоу-Биз и культура
Написать на e-mail