Антон Шоки - не жертва, а агрессор

Обсуждали Шоки. ШОкаленка! Удивительно, что решились сказать правду о нем - ленивый и агрессивный. Любой здравомыслящий человек поймет, что он не жертва, а агрессор! Агрессор, требующий к себе внимания, денег и вообще! Всего, всего, всего!!! Он же! СИРОТА! Дайте ему (он требует!) Как Марфушенька-душенька из сказки: «Хочу! Хочу! Дайте!» Квартиру!Мля, люди работают, чтоб заработать и купить хату, а этому дайте квартиру в Москве! Он же - сирота. А Борода вступилась за него! Его не любили? Он не знал тепла? Чего же проще! Подай пример! Возьми на себя заботу о 20-летнем сиротке! Заведи домой, посади на шею и ублажай.Очевидно же, что дело не в том, что не любили, а в том, что много жалели. Пережалели. Выросло гнидоподобное, вертлявое, лживое существо со смазливой мордашкой. Кстати! Даже мордашка не спасает от того, что он г*вно. Перевоспитывать - поздно. Девкам, что на острове - нужно бежать от него, как и от Габика, и от Ябыча, г*вно одного уровня. Домик - приют для убогих умом и духом. Видеть ШОкаленка и его закидоны - омерзительно.