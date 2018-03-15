Участники испортили день рождения Марго Овсянниковой

И вот с подачи недотра*анной и недолюбленной злющей бабы Орловой испортили праздник Маргошке. Какие же они там все гнилые. Гриценко, который сидел там тявкал, рогоносец Витюша, под*ирала Дана. А Шоки, видимо не зря приперлась Орлова к нему днем, наверное Оскара передала. В том что это ее рук дело, я даже не сомневаюсь. Она на лобном Сороке сказала «Я и тебе подарю», а это значит шакаленок лишь выполнил ее поручение. Тьфу, мало Орловой грехов на душу, еперь еще и девчат молодых травит. То Леру-Вику заселила с Сорокой, а на Марго вообще ядом дышит. Чтоб тебя, скотину до конца жизни так же плевком в душу поздравляли.
От себя хочу поздравить Маргошку с днюхой. Держись, девочка. Будь сильной, красивой и счастливой.
[Автор: Натали Шейкина]
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