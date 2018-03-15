Участники испортили день рождения Марго Овсянниковой

Каждый раз плюемся на островной состав, и кажется, что хуже уже быть не может, но приезжают новые люди, и становится все хуже и хуже. Посмотрев Остров, я испытываю дичайшее возмущение. Я просто не понимаю, как можно быть такими скотами, чтобы портить человеку праздник в день его рождения? Вспомнился почти такой же случай, когда так поступили с Мусульбес, но тогда благо на острове были человечные Виталик и Алиса, которые вынесли торт, поздравили, да и девчата тогда все-таки проявили солидарность и поддержали Таньку, ну кроме гнилушки Триандафилиди, которая поддержала Шеву в ее тра*е с Шалюковым.И вот с подачи недотра*анной и недолюбленной злющей бабы Орловой испортили праздник Маргошке. Какие же они там все гнилые. Гриценко, который сидел там тявкал, рогоносец Витюша, под*ирала Дана. А Шоки, видимо не зря приперлась Орлова к нему днем, наверное Оскара передала. В том что это ее рук дело, я даже не сомневаюсь. Она на лобном Сороке сказала «Я и тебе подарю», а это значит шакаленок лишь выполнил ее поручение. Тьфу, мало Орловой грехов на душу, еперь еще и девчат молодых травит. То Леру-Вику заселила с Сорокой, а на Марго вообще ядом дышит. Чтоб тебя, скотину до конца жизни так же плевком в душу поздравляли.От себя хочу поздравить Маргошку с днюхой. Держись, девочка. Будь сильной, красивой и счастливой....