Поклонники Дом 2 давно говорят о том, что чета Блюменкранцев якобы метит на место Пынзарей и хочет занять нишу «идеальной семьи проекта». И, стоит заметить, что многие до сих пор считают эти попытки тщетными. Все почему-то убеждены, что в новой образцово-показательной семье всё делают напоказ. Они, дескать, давно бы перегрызли глотки друг другу, но вынуждены терпеть. В этом смысле приезд жениха Марины Тристановны Александра многое прояснил.Вообще, визит Александра помог «раскрыться», как говорят на проекте, многим участникам и даже ведущим. Про поражение Влада Кадони мы уже говорили. Александр не дал нашему любимому говоруну увести беседу в нужное проекту русло и «сделать шоу». На второй день отцы-орги отправили к воронежскому гостю Андрея Черкасова, надеясь, очевидно, что настоящий домостроевец и офицер Андрюша сможет вывести его на чистую воду. Но опять не случилось. Стадо проектных болтунов-креативщиков тоже засылали. И тоже не помогло: играть им пришлось по негласным правилам Александра. И, кстати сказать, кое-что, благодаря этим посиделкам, прояснилось. Например, что даже такой неуправляемый креативщик, как Илья Яббаров, может-таки обуздать свои эмоции. И напрасно он, оправдывая свое хамское поведение, ссылался на особенности натуры и невозможность ее, натуру, изменить по щелчку пальцев. Может шансонье наступить на горло собственной песне и вести себя прилично! Может… когда видит перед собой настоящую силу.Но главное, выяснилось, что Блюменкранцы – настоящая любящая семья, а не некий проектный конгломерат. Все они повели себя нормально, по-человечески и… красиво. Сначала Валера высказался очень разумно и корректно о женихе тещи и о дальнейшем будущем семьи. Потом Тата повела себя с женихом мамы деликатно, на вопросы отвечала вдумчиво, но без фальши. И вообще, показала себя хорошей дочерью, которая, сама став мамой, многое поняла. Что же касается Марины Тристановны, то теперь она моя фаворитка. Мы знали Тристановну, как хорошую актрису в Школе актерского мастерства, импульсивную подругу Донцовой-старшей, не вполне правильную маму, но жертвенную бабушку, и довольно скандальную участницу шоу. А теперь перед нами предстала мягкая, домашняя, вся такая кошечка-кошечка женщина. Словом, чудо, а не женщина! Блюменкранцы молодцы!!! Достойные преемники Пынзарей!