| | Илья Яббаров уверен, что он и Алена Савкина станут самыми яркими участниками проекта
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Илья Яббаров уверен, что он и Алена Савкина станут самыми яркими участниками проекта

Илья Яббаров озвучил свою главную цель – сделать легенду Дом 2 из Алены Савкиной, достойную замену «старому обшарпанному бренду», думаю, нет нужды уточнять, в чей огород был запущен этот камень…
Практически все уверены, что будущего у этой пары нет. Илья продолжает флиртовать с другими девушками, чем жутко злит Алену. Но, по мнению Ильи, все идет по плану. Таким образом, он просто поддерживает в тонусе их отношения, чтобы Савкина не расслаблялась, не забывала, где она находится, и не мешала ему идти к намеченной цели. Яббаров уверен, что они станут самыми яркими участниками проекта и в данный момент у них для этого есть все шансы. Он уже обосновался в доме Ольги и Димы Дмитренко, считает его своим и позволяет избранным участникам временно проживать на своей территории, периодически напоминая, что они живут на его земле и должны жить по его правилам. А теперь Яббаров лишил Рапунцелей главного преимущества!
Илья Яббаров уверен, что он и Алена Савкина станут самыми яркими участниками проекта

Вчера, с подачи Ильи Яббарова, младшая сестра Рапунцель нарастила себе длинные волосы, как у Ольги. И что самое интересное – девушку ничуть не смущает, что это выглядит не очень красиво по отношению к старшей сестре. Видимо Рапунцель в свое время не просто так бастовала против нахождения Алены на телепроекте, понимала, на что способна «кровиночка». Чего нам ждать от этой парочки дальше? Рискнут сыграть свадьбу и забеременеть в рамках реалити-шоу?
[Автор: Шпилька]...

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