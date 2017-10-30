В Харькове пройдет фестиваль поэзии имени Бориса Чичибабина

ХІІІ Международный фестиваль современной поэзии имени Бориса Чичибабина пройдет в Харькове с 23 по 25 марта.Фестиваль посвящен 95-летию со дня рождения поэта. В нем примут участие писатели, журналисты, литературоведы, деятели культуры Украины и стран зарубежья.В программе фестиваля: выступления поэтов, круглые столы и Чичибабинские чтения с участием исследователей творчества Бориса Чичибабина. Также на фестивале состоится допремьерный показдокументального фильма «Чичибабин» режиссера Виталия Михайлова.Мероприятия фестиваля пройдут в Центре культуры Киевского района и Доме актера.Фестиваль современной поэзии имени Бориса Чичибабина был учрежден Международным фондом памяти Б. А. Чичибабина и впервые проведен в 2002 году...