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В Харькове пройдет фестиваль поэзии имени Бориса Чичибабина

ХІІІ Международный фестиваль современной поэзии имени Бориса Чичибабина пройдет в Харькове с 23 по 25 марта.
Фестиваль посвящен 95-летию со дня рождения поэта. В нем примут участие писатели, журналисты, литературоведы, деятели культуры Украины и стран зарубежья.
В программе фестиваля: выступления поэтов, круглые столы и Чичибабинские чтения с участием исследователей творчества Бориса Чичибабина. Также на фестивале состоится допремьерный показ
документального фильма «Чичибабин» режиссера Виталия Михайлова.
Мероприятия фестиваля пройдут в Центре культуры Киевского района и Доме актера.
Фестиваль современной поэзии имени Бориса Чичибабина был учрежден Международным фондом памяти Б. А. Чичибабина и впервые проведен в 2002 году...

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