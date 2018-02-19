Через Харьков пустят новый транзитный поезд к морю

К сезону летних отпусков ПАО «Укрзалiзниця» подготовила график движения нового скорого ночного поезда №216/215 Одесса – Лисичанск – Одесса, который будет следовать через Харьков.На период его назначения придется отменить два других поезда №270/269 Одесса – Харьков – Сумы и №609/610 Харьков – Лисичанск, поскольку новый поезд будет ходить по маршруту и расписанию обоих (первого – в одном направлении, второго – в обоих).Поезд №216/215 будет отправляться из Одессы в 19.22, следовать через Раздельную, Подольск, Балту, Первомайск-на-Буге, Помошную, Кропивницкий, Знаменку, Кременчуг, Полтаву, Люботин, Харьков (стоянка 10.56 – 11.44), Змиев, Балаклею, Изюм, Святогорск, Радьковские Пески, Купянск-узловой, Сватово, Кременное, Рубежное и прибывать в Лисичанск в 20.10. Поезд будет в пути 24 часа 48 минут. Обратно из Сватово он пойдет в 21.30, проследует через Харьков на следующее утро со стоянкой 5.33 – 6.05 и прибудет в Одессу поздно вечером в 23.34 (через 26 часов 04 минуты после отправления с начальной станции).Стоит добавить, что с отменой поезда №270/269 в летние месяцы соседние Сумы без прямого железнодорожного сообщения с Одессой тоже не останутся, поскольку «Укрзалiзниця» подготовила график еще одного нового поезда Сумы – Одесса, который будет курсировать через Конотоп...