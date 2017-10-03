В ВСУ призовут до 500 офицеров

Генштаб намерен призвать офицеров по специальностям тылового, технического, морально-психологического обеспечения и специалистов по связи.Генеральный штаб Вооруженных сил Украины планирует провести призыв в объемах до 500 человек офицерского состава.Об этом на брифинге сказал начальник главного управления персонала — заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Артур Артеменко, сообщает РБК-Украина в четверг, 22 марта.Он напомнил, что в прошлом году было призвано на срок 18 месяцев 1500 человек офицерского состава. Они прошли подготовку на специальных курсах и были назначены на должности на небоевых объектах«В 2018 году в мае-июне Генштабом ВСУ планируется осуществить призыв в объемах до 500 человек по специальностям тылового, технического, морально-психологического обеспечения и специалистов по связи», – сказал Артеменко.Ранее стало известно, что весной в армию призовут более 15 тысяч человек. Из них в Национальную гвардию напПодписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...