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Социум

В ВСУ призовут до 500 офицеров

В ВСУ призовут до 500 офицеров

Генштаб намерен призвать офицеров по специальностям тылового, технического, морально-психологического обеспечения и специалистов по связи.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины планирует провести призыв в объемах до 500 человек офицерского состава.
Об этом на брифинге сказал начальник главного управления персонала — заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Артур Артеменко, сообщает РБК-Украина в четверг, 22 марта.
Он напомнил, что в прошлом году было призвано на срок 18 месяцев 1500 человек офицерского состава. Они прошли подготовку на специальных курсах и были назначены на должности на небоевых объектах
«В 2018 году в мае-июне Генштабом ВСУ планируется осуществить призыв в объемах до 500 человек по специальностям тылового, технического, морально-психологического обеспечения и специалистов по связи», – сказал Артеменко.
Ранее стало известно, что весной в армию призовут более 15 тысяч человек. Из них в Национальную гвардию нап

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