Представлен новый трейлер «Дэдпула 2» (+Видео)

Студия 20th Century Fox представила новый полноценный трейлер сиквела «Дэдпула».Кое-какие моменты из нового трейлера позволяют предположить, что слитое ранее описание сюжета «Дэдпула 2» не так уж далеко от истины (например, сцена, в которой Кейбл говорит Дэдпулу, что явился за мальчиком-мутантом – в описании утверждалось, что в будущем подросток станет опасным преступником, убьет семью Кейбла и вынудит его отправиться в прошлое, с чего, собственно, всё и начинается).Премьера «Дэдпула 2» состоится в мае 2018.Трейлер в оригинале:Трейлер на русском языке:Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...