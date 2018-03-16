| | Представлен новый трейлер «Дэдпула 2» (+Видео)
Социум

Представлен новый трейлер «Дэдпула 2» (+Видео)

Представлен новый трейлер «Дэдпула 2» (+Видео)

Студия 20th Century Fox представила новый полноценный трейлер сиквела «Дэдпула».
Кое-какие моменты из нового трейлера позволяют предположить, что слитое ранее описание сюжета «Дэдпула 2» не так уж далеко от истины (например, сцена, в которой Кейбл говорит Дэдпулу, что явился за мальчиком-мутантом – в описании утверждалось, что в будущем подросток станет опасным преступником, убьет семью Кейбла и вынудит его отправиться в прошлое, с чего, собственно, всё и начинается).
Премьера «Дэдпула 2» состоится в мае 2018.
Трейлер в оригинале:
Трейлер на русском языке:
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