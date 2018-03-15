Савченко рассказала о сексуальных домогательствах

Нардеп Надежда Савченко заявила, что ее сексуально домогался офицер Вооруженных сил, когда она служила в армии, а позже — агент от власти, пытаясь завербовать.Об этом она сказала во время заседания регламентного комитета Верховной Рады, где рассматривалось представление генпрокурора Юрия Луценко о привлечении ее к уголовной ответственности, задержании и ареста.«О чем вам рассказать? В любом спецподразделении есть агенты СБУ. Есть открытые агенты, а есть закрытые», — ответила Савченко на обвинения генпрокурора.По ее словам, длительное время в армии ее считали закрытым агентом и будто у командиров были причины для этого.«Я вам расскажу о терактах, но сначала расскажу о том, что было в Вооруженных силах, когда я начинала действовать с ними теми же методами», — начала Савченко.«Когда я была еще рядовым, меня сексуально домогался начальник штаба воинской части, в которой я служила… Мне было 22 или 23 года. Он очень много девушек испортил. И это факт нашей армии. Самое смешное, что сейчас этот начальник штаба является Героем Украины», — заявила она.«Тогда он был в звании майора. Мне один прапорщик подошел и сказал: «Надя, а пошути с ними. Напиши на себя маляву, что ты агент СБУ. Они СБУ ужасно боятся». Я поехала в Киев и на пишущей машинке, может еще где-то сохранился этот артефакт, написала на себя заявление, что в таком-то батальоне есть подсадная утка, это любовница начальника СБУ и то-то-то … будьте осторожны, и отправила это анонимно. Вы бы увидели, как меня начало бояться командование. Тогда я впервые поняла, насколько слаба наша армия», — рассказала нардеп.Она отметила, что когда пришла в политику, то поняла, что она такая же несерьезная, как и армия и что с ней можно играть.АВТОР ФОТО ЭЛЬДАР САРАХМАН«Теперь вернемся к спецоперации. Я уже говорила, что есть закрытые агенты СБУ и открытые. Мне очень нравится фильм «Ликвидация». Есть такой свой среди своих, скрытый в доску…», — сказала Савченко.«Так вот, когда тебя начинают вербовать, в первый же день знакомства затягивая в постель, а когда не получается тебя, то затягивают твою сестру, не получается сестру, затягивают твою помощницу… Ну как-то знаете, у него не встал, у меня не взмокло. Ну так получилось. Не ведусь я на такие дешевые вербовки», — заявила она.Также Савченко заявила, что она не психически больная, ведь когда служила в Вооруженных силах, то регулярно проходила обследования.«Говорят, что я психически больная? Знаете, это пытались доказывать уже не раз. Сербского точно так же судили. Я 10 лет служила в Вооруженных силах в авиации и проходила проверки каждые полгода. И любой институт, любая проверка покажет вам, что я абсолютно здоровый психически человек», — заявила нардеп.Она добавила, что этого не скажешь о большинстве депутатов в парламенте.Источник: УППодписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...