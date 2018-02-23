В Сети показали в действии робота-рыбу. Видео

Группа американских разработчиков из Лаборатории искусственного интеллекта МТИ создала робота-рыбу SoFi, которая может плавать под водой абсолютно самостоятельно, и при этом не пугать морских обитателей. Об этом пишет интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.
Машина сделана из силиконовой резины и мягкого пластика. Во время своих путешествий робот сможет снимать увиденное на камеру на глубине до 15 метров. При этом продолжительность заплывов составит до 40 минут.
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Человек сможет управлять роботом посредством контроллера, задавая направление его движения. Помимо этого контроллер позволит менять скорость передвижения машины, а также совершать специфические маневры, которые понадобятся в путешествиях под водой.
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