| | В Сети показали в действии робота-рыбу. Видео
Наука

В Сети показали в действии робота-рыбу. Видео

В Сети показали в действии робота-рыбу. Видео
Ожидается, что машина покажет жизнь редких морских обитателей настолько близко, насколько никогда еще не удавалось человеку.

Группа американских разработчиков из Лаборатории искусственного интеллекта МТИ создала робота-рыбу SoFi, которая может плавать под водой абсолютно самостоятельно, и при этом не пугать морских обитателей. Об этом пишет интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.

Машина сделана из силиконовой резины и мягкого пластика. Во время своих путешествий робот сможет снимать увиденное на камеру на глубине до 15 метров. При этом продолжительность заплывов составит до 40 минут.

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Человек сможет управлять роботом посредством контроллера, задавая направление его движения. Помимо этого контроллер позволит менять скорость передвижения машины, а также совершать специфические маневры, которые понадобятся в путешествиях под водой.

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