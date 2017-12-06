Chrome научится блокировать автовоспроизведение видео

Начиная с версии Chrome 66 популярный браузер будет полностью блокировать автовоспроизведение видео с включенным звуком.
Браузер будет запускать такие ролики автоматически, только если звук не воспроизводится по умолчанию, пишет интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на nv.ua.
Программа также может запустить ролик, если пользователь начнет взаимодействие с сайтом, либо сайт до этого был посещен и пользователь продемонстрировал интерес к его медиаконтенту.
Эти изменения были первоначально запланированы для версии Chrome 64, которая появилась в январе 2018. Google отложил дополнительные изменения автовоспроизведения до версии Chrome 66, но теперь они появляются в бета-каналах Chrome перед публичным выпуском в следующем месяце. Дополнительные шаги Google означают, что видеоролики с автовоспроизведением из ваших динамиков должны уйти в прошлое.
Читайте также: Умные часы Xiaomi рекордно подешевели
Наряду с новыми ограничениями по автовоспроизведению видео, Chrome 66 будет также отображать предупреждения о сбоях, вызванные программным обеспечением сторонних расширений...