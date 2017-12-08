| | В YouTube будет увеличен объем рекламы
Наука

В YouTube будет увеличен объем рекламы

В YouTube будет увеличен объем рекламы
Это, по мнению разработчиков YouTube, должно помочь нарастить количество пользователей, которые платят за прослушивание музыки деньги.

На YouTube будет увеличено количество рекламы, которая показывается между видеоклипами. Об этом сообщил руководитель музыкального направления YouTube Лари Коэн, пишет интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.

Руководство полагает, что таким образом удастся увеличить количество людей, которые за прослушивание музыки платят деньги.

Агентство также сообщает, ссылаясь на Коэна, что в прошлом году видеохостинг заработал около 10 миллиардов долларов. При этом львиную долю принесла YouTube именно реклама.

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В компании полагают, что новый сервис платных музыкальных подписок поспособствует еще большему увеличению прибыли...

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