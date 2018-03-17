Загрузка. Пожалуйста, подождите...
Киев
Область
Политика
Экономика
События
Социум
Мнение
Спорт
Шоу-Биз
Здоровье
Наука
Авто
Майдан
Киев
И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
Шоу-программа Рыцарские забавы в Древнем Киеве
Пропал по дороге домой: в Киеве разыскивают мужчину
В метро Киева умер мужчина (видео)
Операция "Мигрант": В Киеве накрыли подпольный мясоперерабатывающий цех
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
"Батьківщина" готує плацдарм на Київщині. Ярослав Москаленко зустрівся з генералом Андрієм Кожемякіним
Савченко задержана в ВР. ВИДЕО
Конгресс США предлагает выделить Украине 620,7 миллионов помощи
ОБСЕ продлила мандат миссии в Украине до апреля 2019 года
Язвы российской оборонки
Экономика
Forbes назвал самые надежные банки в России: их оказалось 13
Коллекторы потребовали у должника продать почку сына и вернуть 19 тыс рублей
РЈР“РњРљ РїРѕРєР°Р·Р°Р»Р°, С‡С‚Рѕ С…РѕС‡РµС‚ РїРѕСЃС‚СЂРѕРёС‚СЊ РЅР° РјРµСЃС‚Рµ С‚РµР»РµР±Р°С€РЅРё (Р¤РћРўРћ)
Forbes РѕРїСЂРµРґРµР»РёР», РєР°РєРёРµ Р±Р°РЅРєРё РІ Р РѕСЃСЃРёРё СЏРІР»СЏСЋС‚СЃСЏ СЃР°РјС‹РјРё РЅР°РґРµР¶РЅС‹РјРё
В«РќРёС‡РµРіРѕ СЃС‚СЂР°С€РЅРѕРіРѕВ»: Р”РІРѕСЂРєРѕРІРёС‡ РЅРµ СѓРІРёРґРµР» РїСЂРѕР±Р»РµРјС‹ РІ СѓРІРµР»РёС‡РµРЅРёРё РќР”Р¤Р› РґРѕ 15%
События
В Украине ликвидировали аттестацию школ
Р РѕСЃСЃРёСЏРЅРµ РІС‹С€Р»Рё РЅР° РјРёС‚РёРЅРі РёР·-Р·Р° РјР°СЃСЃРѕРІРѕРіРѕ РѕС‚СЂР°РІР»РµРЅРёСЏ РІ Р’РѕР»РѕРєРѕР»Р°РјСЃРєРµ
Р’ РўРІРµСЂСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё Р»РѕРєРѕРјРѕС‚РёРІ РїР°СЃСЃР°Р¶РёСЂСЃРєРѕРіРѕ СЃРѕСЃС‚Р°РІР° СЃРѕС€С‘Р» СЃ СЂРµР»СЊСЃРѕРІ
РџРµРІС†Р° Р’РёС‚Р°СЃР° Р·Р°РґРµСЂР¶Р°Р»Рё РїРѕСЃР»Рµ СЃС‚СЂРµР»СЊР±С‹ РІ Р·Р°РіРѕСЂРѕРґРЅРѕРј РґРѕРјРµ
РџРѕСЂРЅРѕ РЅР° СЂРµРєР»Р°РјРЅРѕРј С‰РёС‚Рµ РІ Р¤РёР»РёРїРїРёРЅР°С… С€РѕРєРёСЂРѕРІР°Р»Рѕ РјРµСЃС‚РЅС‹С… Р¶РёС‚РµР»РµР№
Социум
В Facebook произошел масштабный сбой по всему миру: опубликована карта
В метро Киева задержали мужчину со взрывчаткой: опубликовано фото
На админгранице с Крымом задержали женщину-дезертира ВМС Украины: опубликовано фото
Скандальный нардеп устроил потасовку в Раде из-за металлоискателя: опубликовано видео
Савченко привели в СБУ: опубликованы фото
Мнение
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Спорт
Шевченко рассказал о самой проблемной позиции в сборной Украины
Сестры Семеренко определились со своим будущим в биатлоне
Кубок мира по биатлону: результаты мужского спринта в Тюмени
Сумеет ли сборная России забить бразильцам без Кокорина?
Подтвердят ли болгары статус домашней команды?
Шоу-Биз
Губернатор Свердловской области отменяет выборы мэра
Назван худший в истории фильм по мотивам видеоигры
Раскрыт сюжет нового сезона «Мира Дикого Запада»
Селин Дион отменила концерты из-за проблем со слухом
Ирина Шейк поздравила свою «татарскую сестру», выложив её голое фото
Здоровье
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Наука
НЛО в Австралии: На острове Кенгуру обнаружили инопланетян
В США ученые спасли пациенту жизнь с помощью вирусов из пруда
Ученые назвали самый привлекательный для человека цвет
Россия расширит сотрудничество в освоении космоса с Казахстаном и ОАЭ
ИИ помог учёным обнаружить 6 тысяч неизвестных ранее вирусов
Авто
РЈС‡РµРЅС‹Рµ РЅР°С€Р»Рё СЃРїРѕСЃРѕР± РїРѕР±РѕСЂРѕС‚СЊ В«РґРµРјРѕРЅРёР·Р°С†РёСЋ РґРёР·РµР»РµР№В»
Р’ Р РѕСЃС‚РѕРІСЃРєРѕР№ РѕР±Р»Р°СЃС‚Рё РѕС‚РєСЂРѕРµС‚СЃСЏ РЅРѕРІС‹Р№ РґРёР»РµСЂСЃРєРёР№ С†РµРЅС‚СЂ KIA В«РљР»СЋС‡Р°РІС‚РѕВ»
РќР° СЂС‹РЅРѕРє РІС‹С€РµР» СЃРµРґР°РЅ Volkswagen Jetta РЅРѕРІРѕРіРѕ РїРѕРєРѕР»РµРЅРёСЏ
BMW РјРѕР¶РµС‚ РІС‹РїСѓСЃС‚РёС‚СЊ Р±РѕР»СЊС€РѕР№ С„Р»Р°РіРјР°РЅСЃРєРёР№ РєСЂРѕСЃСЃРѕРІРµСЂ X8
Porsche РїРѕРєР°Р·Р°Р» РёСЃРїС‹С‚Р°РЅРёСЏ РіРёР±СЂРёРґРЅС‹С… Cayenne E-Hybrid
Майдан
Родственники погибших героев Майдана проведут собственные расследования
Попов и Сивкович могут избежать наказания за разгон Майдана
Константин Реуцкий: На Луганщине началась охота на активистов Майдана
Алексей Баганец: Мы вычислили спецподразделение Беркута, который принимал участие в расстреле людей на Майдане
НБУ выпустит памятные монеты Героям Майдана
Сейчас обсуждают
Губернатор Свердловской области отменяет выборы мэра
Шоу-Биз и культура
Сегодня, 16:45
Forbes назвал самые надежные банки в России: их оказалось 13
Экономика
Сегодня, 16:40
Коллекторы потребовали у должника продать почку сына и вернуть 19 тыс рублей
Экономика
Сегодня, 16:40
В Facebook произошел масштабный сбой по всему миру: опубликована карта
Социум
Сегодня, 16:37
В метро Киева задержали мужчину со взрывчаткой: опубликовано фото
Социум
Сегодня, 16:37
Киевские Ведомости
|
Экономика
| РЈР“РњРљ РїРѕРєР°Р·Р°Р»Р°, С‡С‚Рѕ С…РѕС‡РµС‚ РїРѕСЃС‚СЂРѕРёС‚СЊ РЅР° РјРµСЃС‚Рµ С‚РµР»РµР±Р°С€РЅРё (Р¤РћРўРћ)
Экономика
РЈР“РњРљ РїРѕРєР°Р·Р°Р»Р°, С‡С‚Рѕ С…РѕС‡РµС‚ РїРѕСЃС‚СЂРѕРёС‚СЊ РЅР° РјРµСЃС‚Рµ С‚РµР»РµР±Р°С€РЅРё (Р¤РћРўРћ)
Еще по теме
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
РЎС‚РµСЂР»СЏРґСЊ, РєСЂРµРІРµС‚РєРё, Р°СЂС‚РёС€РѕРєРё: РІ Р•РєР°С‚РµСЂРёРЅР± ...
17-03-2018, 21:30
Читать
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
РќРµРїСЂРѕС‰РµРЅРѕРµ РІРѕСЃРєСЂРµСЃРµРЅСЊРµ: РЅР° РјРёС‚РёРЅРіРµ РІ Р§РµР»С ...
18-02-2018, 15:50
Читать
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Р“СЂР°РґСЃРѕРІРµС‚ РѕС‚РєР»РѕРЅРёР» РїСЂРѕРµРєС‚ РЈР“РњРљ Рѕ Р·Р°СЃС‚СЂРѕР№ ...
15-02-2018, 09:07
Читать
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Р“РѕСЂРѕР¶Р°РЅРµ СЃРЅРѕРІР° СЃР»С‹С€Р°С‚ РІР·СЂС‹РІС‹ СЃРѕ СЃС‚РѕСЂРѕРЅС‹ С ...
9-02-2018, 13:05
Читать
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Р”РµСЂРµРІСЏРЅРЅС‹Р№ С‚РѕСЂС‚ СЃРѕ СЃРІРµС‡РєР°РјРё Рё РїР»Р°СЃС‚РёРєРѕРІС‹ ...
19-12-2017, 11:47
Читать
<img width="400" height="240" src="/templates/new/dleimages/no_image.jpg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
В«Р—РѕР»РѕС‚РѕР№В» Р°РІС‚РѕРІРѕРєР·Р°Р» СЃ С‚РѕСЂРіРѕРІС‹Рј С†РµРЅС‚СЂРѕРј ...
26-11-2017, 16:31
Читать
Экономика
Сегодня, 16:31
<img alt='' src='http://kvedomosti.com/3.jpg' srcset='http://kvedomosti.com/3.jpg' class='avatar avatar-120 photo' height='120' width='120' />
Стас Селиванов
Редактор раздела Экономика
Написать на e-mail