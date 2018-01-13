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Социум

В Киеве капитально отремонтируют еще один парк

В Киеве капитально отремонтируют еще один парк
Парк находится в Деснянском районе.

В столице презентовали проект капитального ремонта благоустройства парка с водными объектами вдоль просп. Генерала Ватутина, передает Киевские Ведомости со ссылкой на Комментарии.

«Между ул. В. Маяковского и ул. Оноре де Бальзака реконструируют парк. Обновлению подлежит общая прогулочная зона, которая будет включать обустройство входной группы, аллей и дорожек с архитектурного бетона», - говорится в сообщении.

Планируется упорядочить и территории возле водоема, устроить видовые площадки, установить беседки и площадки для выгула собак.

В рамках капитального ремонта предусмотрено также осуществить благоустройство детской площадки и спортплощадки, установить стилизованные современные скамейки и урны, обустроить стоянку для велосипедов.

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Капитальный ремонт, который планируется осуществить в течение 2018 года, позволит создать комфортные условия для отдыха и занятий спортом жителей близлежащих домов...

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