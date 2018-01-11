| | В Киеве установили Стену памяти погибшим воинам
Социум

В Киеве установили Стену памяти погибшим воинам

В Киеве установили Стену памяти погибшим воинам
Стена памяти находится на улице Грушевского .

В центре Киева 20-го марта установили Стену памяти погибших в 2014-2016 годах военнослужащих и добровольцев. На стене помещены почти 3300 портретов и имен. Она находится на фасаде Национального военно-исторического музея Украины по улице Грушевского, передает Киевские Ведомости со ссылкой на РБК.
"Этот проект – продолжение большого проекта "Стена памяти" на Михайловском соборе. К сожалению, война продолжается и забирает жизни защитников Украины. Люди должны помнить и понимать, в какой стране и в какой политической ситуации они живут", – рассказал заместитель директора национального военно-исторического музея Украины Ярослав Тинченко.

Читайте также: В Авдеевке отрыли памятник погибшим воинам АТО
"Мы ограничились лишь 2014-2016 годами. В нашем музее есть также экспонат -это смерч, который пролетел на территории Луганской области. Тогда погибло 20 украинских военных", - сказал Тинченко.
...

Еще по теме

В Киеве появится беседка, посвященная погибшим воинам АТО

В Киеве появится беседка, посвященная погибшим воинам АТО

11-01-2018, 17:40
Читать
В Краматорске заложили аллею памяти погибшим участникам АТО

В Краматорске заложили аллею памяти погибшим участникам АТО

6-12-2017, 17:00
Читать
В горячей точке зоны АТО открыли памятник погибшим бойцам ВСУ: фото и видео

В горячей точке зоны АТО открыли памятник погибшим бойцам ВСУ: фото и видео

20-09-2017, 09:15
Читать
Стену памяти Честера Беннингтона планируют сделать в Иркутске

Стену памяти Честера Беннингтона планируют сделать в Иркутске

16-08-2017, 16:47
Читать
В Днепре представили

В Днепре представили "Книгу памяти" о погибших на Донбассе военных

9-09-2016, 08:18
Читать
В Хмельницком надругались над Стеллой воинов АТО

В Хмельницком надругались над Стеллой воинов АТО

24-02-2016, 09:27
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail