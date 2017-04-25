«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда на Пасху

"Укрзализныця" (УЗ) назначила еще четыре дополнительных поезда на Пасху, передает Киевские Ведомости со ссылкой на Сегодня.
"Поезда будут курсировать на популярных направлениях Харьков – Ужгород, Черкассы – Львов, Днепр – Одесса и Константиновка – Одесса. Всего на начало апреля уже назначено восемь дополнительных поездов", – отметили в компании.
Так, на Пасху назначены такие дополнительные поезда:
поезд № 235 Ужгород – Харьков на 4 апреля;
поезд № 191/192 Киев – Львов на 6, 7 и 9 апреля;
поезд № 243/244 Киев – Львов на 7 и 10 апреля;
поезд № 197/198 Киев – Ковель на 7 и 9 апреля.
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Также назначены дополнительные рейсы:
поезд № 63 Днепр – Одесса осуществит дополнительные рейсы 6, 8, 10 апреля, обратно 7 и 9 апреля;
поезд № 92 Константиновка – Одесса – 5, 7, 9 апреля и обратно 4, 6, 8, 10 апреля;
поезд № 95 Черкассы – Львов – 8 апреля и обратно 9 апреля;
поезд № 787/788 Харьков – Константиновка 9 апреля и обратно – 10 апреля...