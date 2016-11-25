Украинские фильмы покажут на фестивале в Канаде

Для тех, кто пропустил премьеры украинских фильмов в 2017 году, мы делали небольшую подборку прекрасных кинокартин. Теперь стало известно, что украинские фильмы "Папа – мамин брат" и "Ленинопад" будут участвовать в конкурсных программах Канадского международного фестиваля документального кино Hot Docs, который пройдет с 26 апреля по 6 мая, передает Киевские Ведомости со ссылкой на Сегодня.
"Дебютный полнометражный фильм режиссера Вадима Илькова "Папа – мамин брат", который создан при поддержке Госкино, отобран в программу World Showcase. В этой секции фестивальные отборщики собирают лучшие документальные фильмы года. Фильм будет соревноваться за приз зрительских симпатий. Показы украинского фильма состоятся 2 и 3 мая", – говорится в сообщении.
Стоит отметить, что мировая премьера фильма пройдет в рамках основной конкурсной программы крупнейшего в Европе фестиваля документального кино Visions du Reel, Швейцария. "Папа – мамин брат" – портрет семьи, которая маневрирует между глубинами богемной жизни и социальным дном.
Также в конкурсную программу короткометражных фильмов Hot Docs Festival вошла украинская картина "Ленинопад" режиссера Светланы Шимко.
"Ленинопад" – это ироничный документальный фильм о прощании с советской эпохой в Украине. "Во время спиритического сеанса с духом Ленина мы узнаем о нашем прошлом, нынешнем и будущем. Фильм показывает расцвет и упадок идолов, а также фантастическую загробную жизнь привидений истории", – говорится в сообщении.
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Госкино представляет ее первый трейлер:
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