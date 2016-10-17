| | В столичном жилмассиве Виноградарь выделили землю под метро
Социум

В столичном жилмассиве Виноградарь выделили землю под метро

В столичном жилмассиве Виноградарь выделили землю под метро
Землю сдадут в аренду.
В жилмассиве Виноградарь выделили определили земельные участки, где установят строительные площадки для возведения метро, передает Киевские Ведомости со ссылкой на kiev.sq.com.ua.

9 земельных участков предоставляются в аренду на 7 лет под устройство строительных площадок для строительства объектов участка Сырецко-Печерской линии метрополитена - от станции метро "Сырец" на Виноградарь.

Предполагается, что новая ветка будет состоять из 4-х станций и электродепо. Общая протяженность участка – 7,4 км.

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На строительство ветки на Виноградарь в городском бюджете предусмотрено 1,5 млрд. гривен. В случае необходимости смета будет увеличена до 2,5 млрд грн...

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