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Стало известно, когда в Киеве ожидается пик паводка

Стало известно, когда в Киеве ожидается пик паводка
В реках поднимается уровень воды.
Нынешней весной уровень воды в водоемах значительно выше, чем в прежние годы. Из-за этого через две недели хотят спускать воду из Киевского водохранилища. Об этом нам рассказали в мэрии. Экологи бьют тревогу, что мусор, скопившийся за зиму в воде, хлынет в Киев и может отразиться на качестве воды. В «Киевводоканале» успокаивают: на время половодья добавят в воду побольше коагулянтов, передает Киевские Ведомости со ссылкой на Вести.

Тяжелые погодные условия в этом году привели, как говорят эксперты, к тому, что в Киевском водохранилище скопилось очень много воды. «Когда через пару недель ее начнут спускать, в водоемы Киева может попасть много мусора. Это бревна, туши кабанов и лосей. Например, в прошлые годы мэрия просила убрать возле моста Метро тушу кабана. Мусор и пена поднимают при паводке уровень воды в Днепре на метр-два, так что пляжи не успевают чистить. Но главное, в половодье из-за мусора портится качество воды Днепра, которая поступает в водопроводы Киева. Понятно, что предпримут меры, но качество воды из кранов станет хуже», — рассказал нам источник в мэрии.

В «Плесо» считают, что пока рано прогнозировать, какие последствия можно ожидать в половодье. «Уровень воды повышается в апреле, тогда же ожидаем и потоки мусора. Кроме природного мусора очень много бытового — и строительный, и пластик. Но пока еще все во льду», — рассказывают в пресс-службе «Плесо».

В Днепровском бассейновом управлении водных ресурсов также сказали, что пока решение о том, когда будут спускать воду из Киевского водохранилища, не принято, подчеркнув, что небольшое спускание происходит ежедневно утром и вечером. «Пока ничего критического мы не наблюдаем. В остальном будем слушать Гидрометцентр», — говорят в управлении.
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Глава Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук сообщил, что пик паводка в этом году ожидается на 15 апреля. «На сегодняшний день уровень воды в Днепре на территории Киева регулируется каскадом ГЭС — Киевской и Каневской. Воду спускают из водохранилищ дважды в день небольшими порциями. Поэтому можно утверждать, что это управляемый процесс. Хотя подтопляемые территории будут. Это пляжные зоны — Труханов остров, Гидропарк, дачные участки и частный сектор в Дарницком, Днепровском, Деснянском, Голосеевском районах, где поднимается уровень грунтовых вод. Говорить об аварийной затопляемости пока нет оснований. Но и лед еще не растаял», — рассказывает Ткачук. На вчера, по его словам, уровень воды в Днепре был некритический...

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