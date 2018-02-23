В Киеве на аллее Героев Небесной сотни появится пешеходная зона

В центре Киева, на аллее Героев Небесной сотни, планируют обустроить пешеходную зону, передает Киевские Ведомости со ссылкой на Комментарии.
Земельные участки расположены в пределах исторического центра города. Согласно данным Государственного земельного кадастра, участки относятся к землям историко-культурного назначения - для размещения и обслуживания музейных учреждений.
Участки площадью 0,59 га; 0,53 га; 0,22 га выделены от Майдан Незалежности до аллеи Героев Небесной сотни, 3-5 для обустройства и эксплуатации пешеходной зоны, благоустройства и озеленения территории в составе мемориально-музейного комплекса.
Проект решения должна также рассмотреть постоянная комиссия Киеврады по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования. Затем документ вынесут на пленарное заседание.
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