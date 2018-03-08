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Пропал по дороге домой: в Киеве разыскивают мужчину
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Убийцы задержаны
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Результаты выборов в Переяславском районе
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Холодницкий сделал важное заявление о прослушке в его кабинете
Главарь ДНР пригрозил Украине созданием новой "народной республики"
В Раде показали фильм с переговорами Савченко о подготовке теракта в центре Киева: опубликовано видео
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Киевские Ведомости
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Стас Селиванов
Редактор раздела Экономика
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