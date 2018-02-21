Как Apple создаёт рекламые видео

Сайт Adweek показал, что происходило за кулисами на площадке, где снимали видео Welcome Home, посвящённое умной колонке HomePod.Обычно бекстейдж-видео длится несколько минут и в нём не углубляются в серьёзные технические детали. Но это видео является приятным исключением. Это почти семиминутный ролик, в котором подробно рассказывается о процессе подготовки и съёмки видео.В закулисном ролике уделили большое внимание хореографии и реализации спецэффектов, многие из которых, как оказалось, не являются компьютерной графикой. В видео также рассказывается о подготовке музыки и освещения.Для съёмки этого видео, Apple наняла профессиональную команду во главе с режиссёром Спайком Джонзоном, который до этого снимал не только фильмы, но и рекламу для Супербоула. Все действия происходили в большом ангаре, а для многих декораций использовались гидравлические установки.Welcome Home — один из самых просматриваемых рекламных роликов на канале Apple. При этом с момента выхода видео до написания этой новости прошло две недели.Следите за новостями Apple в нашем Telegram-канале, а также в приложении MacDigger на iOS...