| | Apple запустит тестовое производство iPhone 2018 года в апреле
Наука

Apple запустит тестовое производство iPhone 2018 года в апреле

Apple начнёт пробное производство линейки iPhone 2018 года в апреле, сообщает Digitimes. В компании решили учесть прошлогодние ошибки при производстве iPhone X.
Apple запустит тестовое производство iPhone 2018 года в апреле

По слухам, в 2018 году Apple выпустит три новых смартфона с технологией распознавания лица Face ID. В 2017 году компании пришлось задержать выпуск iPhone X до ноября. Это произошло из-за ограниченного производства инфракрасных лазеров для Face ID. Компания учла этот момент и инвестировала 400 миллионов долларов в производителя компонентов для лазера.В 2018 году Apple важно, чтобы поставки смартфонов происходили вовремя, потому что у компании не будет смартфона без Face ID, который мог бы компенсировать задержку. Apple вряд ли столкнётся с серьёзными проблемами при производстве новых смартфонов, потому что учтёт особенности выпуска iPhone X.По данным некоторых источников, Apple не начинала производство готовых блоков iPhone X до конца августа 2017 года. Этот процесс обычно завершается в июле. Из-за большого количества устройств, необходимых на старте продаж, массовое производство iPhone начинается как минимум за месяц до даты выпуска.Следите за новостями Apple в нашем Telegram-канале, а также в приложении MacDigger на iOS...

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