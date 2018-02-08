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Apple Watch определяют аритмию с точностью 97%

Исследование, проведённое разработчиками Cardiogram и командой Калифорнийского университета в Сан-Франциско, подтвердило высокую точность сердечных измерений Apple Watch, сообщает MacRumors.
Apple Watch определяют аритмию с точностью 97%

В исследовании участвовало 9750 пользователей приложения Cardiogram. Они предоставили более 139 миллионов измерений сердечного ритма. Анализ показаний был проведён с помощью самообучающейся нейронной сетью DeepHeart.В результате теста специалисты установили, что Apple Watch лучше определяют аритмию, чем KardiaBand — ремешок для часов, сертифицированный американским агентством по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. KardiaBand определяет отклонение с точностью 93%, а Apple Watch — 97-98%.Это не первое подобное исследование. Ранее разработчики Cardiogram проводили такое же исследование, но количество участвовавших пользователей было меньше. Apple также сотрудничает со Стэндфордским университетом. С помощью пульсометра в Apple Watch компания собирает и анализирует данные. Если у владельца часов появятся признаки мерцательной аритмии, Apple Watch оповестят его об этом.Следите за новостями Apple в нашем Telegram-канале, а также в приложении MacDigger на iOS...

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