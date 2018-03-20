Telegram оспорит решение Верховного суда РФ в Европейском суде по правам человека

Как сообщают «Ведомости», руководство Telegram не собирается мириться с требованием ФСБ РФ и оспорит решение Верховного суда в Европейском суде по правам человека.Ранее на этой неделе Верховный суд РФ поддержал ФСБ и потребовал, чтобы администрация мессенджера передала Роскомнадзору ключи шифрования сообщений пользователей.Это не первый раз, когда руководство Telegram отказывается сотрудничать с властями и, таким образом, подвергать риску пользователей.В прошлом году аналогичный отказ повлек за собой штраф в размере 800 тыс. рублей, который администрации мессенджера пришлось заплатить. На этот раз у руководства Telegram есть 15 дней на то, чтобы отреагировать на решение Верховного суда РФ. В противном случае, согласно российскому законодательству, мессенджер будет заблокирован на уровне операторов сотовой связи.Однако создатель сервиса Павел Дуров уже неоднократно заявлял, что компания будет активно противостоять любым попыткам ограничить приватность переписки пользователей. В результате, администрация Telegram обратилась в Европейский суд по правам человека. Суть жалобы Telegram состоит в том, что привлечение компании к административной ответственности нарушает право свободно распространять информацию без вмешательства властей и независимо от государственных границ, гарантированное ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.Следите за новостями в нашем Telegram-канале, а также в приложении MacDigger на iOS...