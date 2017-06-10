Ибрагимович близок к переходу в «Лос-Анджелес Гэлакси»

По информации «ESPN», главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо согласился отпустить Ибрагимовича в США. Вероятней всего, один из лучших нападающих своего поколения подпишет контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси» и станет одноклубником Эшли Коула и Джованни Дос Сантоса.Ибрагимович из-за последствий тяжелой травмы в текущем сезоне во всех турнирах отыграл лишь семь матчей и забил один гол. Возрастной швед проиграл конкуренцию Ромелу Лукаку и перестал входить в планы Моуриньо.Ибрагимович пополнит обширный список европейских звезд в главной лиге футбола США. Помимо шведа в МЛС в разные годы засветились Дэвид Бекхэм, Тьерри Анри, Фрэнк Лампард, Андреа Пирло, Давид Вилья, Кака, Бастиан Швайнштайгер, Стивен Джеррард, Дидье Дрогба и другие.Златан Ибрагимович в Европе поиграл в «Мальме», «Аяксе», «Ювентусе», «Интере», «Барселоне», «Милане», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Во всех турнирах швед отыграл 683 матча, в которых забил 403 гола и отдал 159 результативных передач...