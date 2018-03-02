| | Ломаченко прогнозирует легкую победу Усика над Гассиевым
Спорт

Ломаченко прогнозирует легкую победу Усика над Гассиевым

Ломаченко прогнозирует легкую победу Усика над Гассиевым
Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) сделал прогноз на финальный бой Всемирной боксерской суперсерии между Александром Усиком (14-0, 11 КО) и Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО).

«Бой против Гассиева будет непростым для Усика, но если Саша покажет свои лучшие навыки, то победит очень легко. Я так думаю», - сказал Ломаченко в комментарии для канала «EsNews» на «YouTube».

Усик и Гассиев определят победителя WBSS 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия). Победитель получит Кубок Мохаммеда Али, станет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе и получит чек на 10 миллионов долларов.
Усик на пути к финалу Суперсерии прошел Марко Хука и Майриса Бриедиса, а Гассиев одержал досрочные победы над Кшиштофом Влодарчиком и Юниером Дортикосом.

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Что касается Василия Ломаченко, то украинец 12 мая в Нью-Йорк на основной арене «Мэдисон Сквер Гарден» встретится с чемпионом WBA в легком весе Хорхе Линаресом...

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