| | Биатлон: Фуркад выиграл спринт в Тюмени и закрыл вопрос о победителе сезона
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Биатлон: Фуркад выиграл спринт в Тюмени и закрыл вопрос о победителе сезона

Биатлон: Фуркад выиграл спринт в Тюмени и закрыл вопрос о победителе сезона
Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Тюмени.

Десятую победу в сезоне и 73-ю в карьере Фуркад оформил за счет идеальной стрельбы и отличного хода на лыжне. Единственным конкурентом француза был Эрик Лессер – немец шел первым после лежки, но конкурировать с темпом Фуркада ему не удалось.

Неожиданно для себя Фуркад в седьмой раз подряд завоевал Малый хрустальный глобус в зачете спринтов. Перед последней гонкой француз отставал от Йоханнеса Бё на 31 очко. Мартен взял максимальные 60 баллов, а его визави из Норвегии с двумя промахами на лежке финишировал лишь на 14-й позиции.

Попутно Фуркад практически закрыл все вопросы о победителе итогового общего зачета в Кубке мира. На 99,9% Фуркад после преследования станет семикратным обладателем Большого хрустального глобуса.

Напомним, сборная Украины вместе с командами Чехии и США бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени.

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Тюмень. Мужчины. Результаты спринта:

1. Мартен Фуркад (Франция, 0+0) 25:49.0
2. Симон Дестье (Франция, 0+0) +33.2
3. Фредрик Линдстрем (Швеция, 0+0) +33.5
4. Андрей Расторгуев (Латвия, 0+0) +35.2
5. Эрик Лессер (Германия, 0+0) +38.3...

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