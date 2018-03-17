Биатлон: Фуркад выиграл спринт в Тюмени и закрыл вопрос о победителе сезона

Десятую победу в сезоне и 73-ю в карьере Фуркад оформил за счет идеальной стрельбы и отличного хода на лыжне. Единственным конкурентом француза был Эрик Лессер – немец шел первым после лежки, но конкурировать с темпом Фуркада ему не удалось.Неожиданно для себя Фуркад в седьмой раз подряд завоевал Малый хрустальный глобус в зачете спринтов. Перед последней гонкой француз отставал от Йоханнеса Бё на 31 очко. Мартен взял максимальные 60 баллов, а его визави из Норвегии с двумя промахами на лежке финишировал лишь на 14-й позиции.Попутно Фуркад практически закрыл все вопросы о победителе итогового общего зачета в Кубке мира. На 99,9% Фуркад после преследования станет семикратным обладателем Большого хрустального глобуса.Напомним, сборная Украины вместе с командами Чехии и США бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени.1. Мартен Фуркад (Франция, 0+0) 25:49.02. Симон Дестье (Франция, 0+0) +33.23. Фредрик Линдстрем (Швеция, 0+0) +33.54. Андрей Расторгуев (Латвия, 0+0) +35.25. Эрик Лессер (Германия, 0+0) +38.3...