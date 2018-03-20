| | НХЛ: «Бостон» вышел в плей-офф, «Питтсбург» обыграл «Монреаль»
Спорт

НХЛ: «Бостон» вышел в плей-офф, «Питтсбург» обыграл «Монреаль»

НХЛ: «Бостон» вышел в плей-офф, «Питтсбург» обыграл «Монреаль»
За океаном продолжается регулярный чемпионат 101-го сезона в истории НХЛ.

«Бостон», несмотря на поражение от «Сент-Луиса», вторым после «Тампы» на Востоке достиг отметки в 100 набранных очков и гарантировал себе место в плей-офф. «Сент-Луис» одержал третью победу подряд в овертайме – победную шайбу на 30 секунде дополнительного времени забросил Джейден Шварц. «Блюз» идут девятыми на Западе, отставая от зоны плей-офф на два очка.

«Питтсбург» в решающем периоде дожал «Монреаль». Евгений Малкин и Сидни Кросби общими усилиями достигли отметки в 65 шайб за сезон, а Дерик Брассар забросил 150-ю шайбу в карьере и принес «Пингвинам» 42-ю победу в 74 матчах.

«Анахайм» забросил четыре безответных шайбы в ворота «Калгари», продлил свою победную серию до четырех матчей и вытеснил «Лос-Анджелес» из топ-3 Тихоокеанского дивизиона. Голкипер «Дакс» Джон Гибсон парировал 29 бросков и оформил 16-й шатаут в карьере.

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Результаты матчей дня:

Баффало — Аризона 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Питтсбург — Монреаль 5:3 (2:1, 1:2, 2:0)

Сент-Луис — Бостон 2:1 (в овертайме) (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Калгари — Анахайм 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)...

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