НХЛ: «Бостон» вышел в плей-офф, «Питтсбург» обыграл «Монреаль»

«Бостон», несмотря на поражение от «Сент-Луиса», вторым после «Тампы» на Востоке достиг отметки в 100 набранных очков и гарантировал себе место в плей-офф. «Сент-Луис» одержал третью победу подряд в овертайме – победную шайбу на 30 секунде дополнительного времени забросил Джейден Шварц. «Блюз» идут девятыми на Западе, отставая от зоны плей-офф на два очка.«Питтсбург» в решающем периоде дожал «Монреаль». Евгений Малкин и Сидни Кросби общими усилиями достигли отметки в 65 шайб за сезон, а Дерик Брассар забросил 150-ю шайбу в карьере и принес «Пингвинам» 42-ю победу в 74 матчах.«Анахайм» забросил четыре безответных шайбы в ворота «Калгари», продлил свою победную серию до четырех матчей и вытеснил «Лос-Анджелес» из топ-3 Тихоокеанского дивизиона. Голкипер «Дакс» Джон Гибсон парировал 29 бросков и оформил 16-й шатаут в карьере.Баффало — Аризона 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)Питтсбург — Монреаль 5:3 (2:1, 1:2, 2:0)Сент-Луис — Бостон 2:1 (в овертайме) (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)Калгари — Анахайм 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)...