НБА: «Кливленд» обыграл «Торонто», успехи «Сан-Антонио» и «Филадельфии»

В центральном матче дня аргументы ЛеБрона Джеймса оказались весомей командной сплоченности «Торонто». «Кливленд» во второй половине игры отыграл 15-очковое отставание и взял реванш у канадцев за разгромное поражение двухмесячной давности. «Кавальерс» одержали третью победу подряд и закрепились на третьей строке на Востоке.: ЛеБрон Джеймс (35+7 подборов+17 передач).«Сан-Антонио» на домашней арене уверенно разобрался с «Вашингтоном» и продлил свою победную серию до пяти матчей. Вновь основной ударной силой «Сперс» был ЛаМаркус Олдридж, а залогом победы хозяев стал выигранный подбор и хорошая защита на периметре.: ЛаМаркус Олдридж (27+9 подборов).«Филадельфия» воспользовалась осечками «Индианы» и «Вашингтона» - победа над «Мемфисом» позволила команде из первой столицы США ворваться в топ-4 конференции. Шесть игроков «Сиксерс» набрали как минимум по 13 очков, а Бен Симмонс остановился в нескольких действиях от очередного трипл-дабла.: Бен Симмонс (13+7 подборов+9 передач).Филадельфия – Мемфис 119:105 (26:19, 32:25, 41:25, 20:36)Кливленд – Торонто 132:129 (42:38, 22:41, 34:20, 34:30)Бруклин – Шарлотт 105:111 (34:22, 28:21, 25:32, 18:36)Майами – Нью-Йорк 119:98 (27:26, 37:21, 35:30, 20:21)Нью-Орлеан – Индиана 96:92 (24:25, 27:25, 16:19, 29:23)Чикаго – Денвер 102:135 (25:39, 21:38, 24:36, 32:22)Милуоки – Клипперс 120:127 (24:38, 33:26, 26:33, 37:30)Сан-Антонио – Вашингтон 98:90 (18:18, 32:26, 27:16, 21:30)...