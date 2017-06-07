Лазеры помогут: ученые собираются превратить свет в материю

Ученые-физики из Имперского колледжа в Лондоне готовятся к проведению ряд экспериментов, целью которых является подтверждение одной из теорий, выдвинутой 84 года назад. Эта теория, называемая процессом Брейта-Уилера, говорит о возможности превращения света в материю, согласно этой теории, две частицы света, фотоны, при столкновении и взаимодействии породят пару электрон-позитрон. Первые подобные эксперименты уже были проведены и электронно-позитронные пары были получены, но в этих экспериментах, помимо фотонов света, были задействованы и высокоэнергетические элементарные частицы других типов.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на bagnet.org.
"Этот эксперимент будет первой чистой демонстрацией известного уравнения Эйнштейна, которое связывает энергию и массу, E=m*c^2. Это уравнение определяет, сколько энергии выделится при превращении материи в энергию" - рассказывает профессор Стивен Роуз (Professor Steven Rose), - "То, что мы планируем сделать, является обратным вариантом, мы превратим энергию фотонов в массу элементарных частиц, m=E/c^2".
В экспериментальной системе используются два мощных лазера, которые будут излучать фотоны света, которые столкнутся и породят материю. Фотоны, излученные одним лазером, будут иметь энергию, в 1 000 раз превышающую энергию фотонов света видимого диапазона. А энергия фотонов второго лазера будет превышать энергию обычных фотонов в 1 000 000 000 раз.
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Лучи обоих лазеров будут сфокусированы на крошечной мишени, находящейся внутри вакуумной камеры, В этой камере будет располагаться сложная оптическая система и мощные магниты, которые служат для разделения и отклонения потоков заряженных частиц, электронов и позитронов в данном случае...