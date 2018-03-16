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Наука

На поверхности Марса нашли необычный предмет

На поверхности Марса нашли необычный предмет
Природа не сможет сделать такой круглый объект.

При изучении поверхности Марса уфологи заметили на ней идеально круглый объект в форме шара. Специалисты не могут найти объяснение его появлению на «красной планете».
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на vladtime.ru.

При изучении поверхности планеты Марс с помощью телескопа уфологам удалось заметить на ней объект круглой формы. Ученые не знают, чем может объясняться появление шара на «красной планете». Само наличие шара настолько невероятно, что сомнений в том, что это, скорее всего, фальсификация у пользователей Сети практически нет.
Следовательно, по поводу марсианского шара посыпались иронические шутки: кто-то предположил, что это на самом деле футбольный мяч и закинул его туда Месси во время одного из матчей или тренировок. Другие пользователи сообщали, что известный футболист здесь не при чем, а закинул его туда один из игроков в бейсбол. Также есть предположение, что это не шар вовсе, а свернувшийся броненосец.
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Если отбросить вариант возможной фальсификации наличия шара на Марсе и отказаться от всех шуток про это, то остаются всего две версии о том, как он мог там оказаться. Первая заключается в том, что это круглое образование могло появиться естественным образом – путем уплотнения осадков в месторождениях угля. Согласно второй версии, природа не сможет сделать такой круглый объект – на это способен только человек или марсиане...

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