«Придурок и псих»: Бородина жестко обозвала блогера Шпака

Широко известная российская телеведущая Ксения Бородина опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, в котором обозвала эпатажного блогера Александра Шпака и подобных ему «психически нездоровых» людей «придурками».Бородина решила ответить пользователям сети, критикующим ее за резкие высказывания в сторону Александра Шпака. Когда-то телеведущая назвала блогера «придурком», объяснив свою несдержанность первоначальной реакцией на его эпатажный внешний вид. Однако время идет, а мнение экс-звезды «Дома-2» не меняется. Наоборот, сейчас Бородина начала считать Шпака и подобных ему персонажей не только «придурками», но и психически нездоровыми людьми.Мужчины, у которых все в порядке с головой, не станут краситься, отращивать ногти, делать маникюр, закачивать силикон в ягодицы и совершать прочие действия, более характерные для женщин...