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Ольга Бузова не считает Влада Кадони красавцем

Ольга Бузова призналась, что не считает красавцем Влада Кадони. Это касалось совместного снимка на шоу «Свадьба на миллион».
Ольга Бузова не считает Влада Кадони красавцем


Влад Кадони является ведущим шоу «Дом-2». Мужчину вместе с Ольгой Бузовой сфотографировали во время съемок нового реалити-шоу «Свадьба на миллион». Сама девушка высказала мнение, что не считает Кадони красавцем. Он на снимке выглядит просто умным. Хотя присутствие теледивы возле своего спутника заметно поглощает его привлекательность, затмив Влада своей непревзойденностью. Фанаты после просмотра фотографии одарили Бузову массой комплиментов.
Они написали, что она просто неотразима. Бузова в последнее время радует публику разнообразием. Она стала настоящей звездой. Ее популярность способна поглотить любого, так как сама Ольга по натуре – лидер. Не так давно в Сети появилась информация, что Влад Кадони неравнодушен к Ольге. Хотя сама актриса не поддерживает такого мнения, она не воспринимает этого мужчину, как потенциального своего кавалера...

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