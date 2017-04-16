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Шоу-Биз и культура

В Сети появилось редкое фото Аллы Пугачевой

В сетях обсуждают фото Аллы Пугачёвой во время её визита на показ мод имени Валентина Юдашкина. Мероприятие состоялось 2 года назад. Белый наряд и дорогие аксессуары гармонично смотрелись с певицей, выглядящей не на свои года.
В Сети появилось редкое фото Аллы Пугачевой


Эстрадная артистка поделилась тем, что она не может подвергаться каким-либо физическим нагрузкам по рекомендациям её врача. Невозможность заниматься спортом она компенсирует жесткой диетой, которая помогает ей быть всегда в тонусе и буквально не стареть.
В этому года Алла Пугачёва будет отмечать свой 70-ый день рождения. Певица практически не даёт концертов, но планирует провести праздничное выступление, если всё будет в норме со здоровьем.
На данный момент в интернете появились несколько снимков с Аллой, голосующей на избирательном участке. На фото она без макияжа и в достаточно плохом состоянии.
В Сети появилось редкое фото Аллы Пугачевой


Скандальный блогер Лена Миро прокомментировала эту ситуацию так: "Естественно, ужасное состояние певицы заметила не только я. Это пока человек полон сил, ему лижут задницу. Чуть даст слабину – все, Акела, ты промахнулся, и люди начинают клевать того, кто не может ответить"...

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