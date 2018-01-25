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Шоу-Биз и культура

Ольга Бузова снялась в автобиографическом сериале

Популярная Ольга Бузова анонсировала новый сериал на просторах интернета. По ее словам, это произведение о ее собственной жизни. Ольга Бузова сообщила своим поклонникам о новом сериале в Интернете.
Ольга Бузова снялась в автобиографическом сериале


Эта кинолента содержит полностью автобиографические материалы о жизни певицы. В кадрах зрители увидят становление Ольги, как телеведущей, потом созревание в качестве певицы. Первые серии покажут какими были ее гастроли по регионам Дальнего Востока.

Ольга Бузова сообщила фанатам, что в кадрах сериала о ее жизни они смогут увидеть уникальные эпизоды, которые до этого времени не попали на просторы Сети. Певица сообщила, что будет очень интересно. Сериал наполнен личными переживаниями, эмоциями и тревогами за успех в новой карьере...[/media]

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