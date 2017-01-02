Ксения Собчак показалась на приеме у друзей в откровенном платье

Ксения Собчак появилась на вечеринке среди своих друзей в откровенно неприличном платье. Девушка решила наверстать упущенное время, так как из-за предвыборной гонки она полностью разорвала связь с тусовками и раутами.Экс-кандидат на пост главы РФ Ксения Собчак после выборов посетила своих давних приятелей. По этому поводу была организована настоящая вечеринка. На мероприятие девушка надела откровенный наряд. Из-за стремления к политике она вынуждена была одеваться согласно дресс-коду, отложив в долгий ящик современные гламурные платья. Но теперь в социальной сети появилось новое фото.В центре изображения сама Ксения Собчак с улыбкой на лице. Ее платье имеет красивый вырез декольте, подчеркивающий ее формы. Хотя телеведущая не планирует снова окунуться в мир шоу-бизнеса, она имеет планы заниматься общественной деятельностью на фоне политической обстановки. Поклонники полностью одобрили красивое платье и пожелали кумиру дальнейших побед...