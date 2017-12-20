Бывший муж Марии Максаковой угрожает ее жизни

Певица оперы Мария Максакова в прямом эфире призналась, что ее бывший гражданский супруг Владимир Тюрин шантажирует ее. Она думает, что именно Тюрин стал заказчиком убийства ее мужа Дениса Вороненкова.Максакова говорит, что бывший супруг присылает смс-сообщения, которые содержат текст угрожающего характера. Оперная певица рассказывает, что между Тюриным и Вороненковым были враждебные отношения. Тюрин неоднократно присылал угрозы Денису и вел за ним наблюдение.Также бывший муж Максаковой лишил ее права на общение с общими детьми. Сейчас Мария проживает на квартире у знакомых с маленьким ребенком. В Москву она возвращаться пока не планирует.Напомним, что Денис Вороненков был застрелен в марте 2017 года в Киеве...