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Шоу-Биз и культура

Бывший муж Марии Максаковой угрожает ее жизни

Певица оперы Мария Максакова в прямом эфире призналась, что ее бывший гражданский супруг Владимир Тюрин шантажирует ее. Она думает, что именно Тюрин стал заказчиком убийства ее мужа Дениса Вороненкова.
Бывший муж Марии Максаковой угрожает ее жизни


Максакова говорит, что бывший супруг присылает смс-сообщения, которые содержат текст угрожающего характера. Оперная певица рассказывает, что между Тюриным и Вороненковым были враждебные отношения. Тюрин неоднократно присылал угрозы Денису и вел за ним наблюдение.
Также бывший муж Максаковой лишил ее права на общение с общими детьми. Сейчас Мария проживает на квартире у знакомых с маленьким ребенком. В Москву она возвращаться пока не планирует.
Напомним, что Денис Вороненков был застрелен в марте 2017 года в Киеве...

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