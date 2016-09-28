| | Наталья Фриске похвасталась пополнением в семье
Шоу-Биз и культура

Наталья Фриске похвасталась пополнением в семье

Сестра покойной Жанны Фриске Наталья похвасталась пополнением в семье. Она предоставила на обзор фотоснимок удивительных щенков своей собаки.
Наталья Фриске похвасталась пополнением в семье


Любимая собака породы джек-рассел-терьер Джесс родной сестры Жанны Фриске Натальи родила щенков. Теперь няньчить их помогает ее хозяйка, которая уже успела сфотографировать семейство и похвастаться перед поклонниками в социальной сети. Наталья Фриске пока не имеет своих детей, но охотно ухаживает за щенками. Хотя малыши пока не нуждаются в особом уходе человека. Со всеми трудностями справляется сама Джесс.
Наталья Фриске похвасталась пополнением в семье


Женщина рассказала, что одного щенка все же пришлось потерять в процессе родов, которые были очень тяжелыми. Ведь обстоятельства в этом процессе могут стать абсолютно непредсказуемыми. Фриске утверждает, что помет Джесс не первый, но это не облегчило процесса. Сама женщина очень переживала пока длилось появление на свет щенков, но сейчас она приходит в себя...

Еще по теме

Сестра Жанны Фриске вылечила любимую собаку певицы от рака

Сестра Жанны Фриске вылечила любимую собаку певицы от рака

28-09-2016, 16:56
Читать
Сестра Жанны Фриске рассказала, как тяжело прошли роды

Сестра Жанны Фриске рассказала, как тяжело прошли роды

29-08-2016, 14:35
Читать
Жанна Фриске: сестра певицы рассказала о грядущем пополнении в семье

Жанна Фриске: сестра певицы рассказала о грядущем пополнении в семье

24-08-2016, 12:56
Читать
Наталья Фриске рассказала о последнем желании своей сестры

Наталья Фриске рассказала о последнем желании своей сестры

24-12-2015, 17:24
Читать
Наталья Фриске: «Не читайте «желтую» прессу!»

Наталья Фриске: «Не читайте «желтую» прессу!»

11-08-2015, 03:14
Читать
Наталья Фриске показала последние фото сестры Жанны Фриске перед смертью

Наталья Фриске показала последние фото сестры Жанны Фриске перед смертью

23-06-2015, 13:04
Читать
Шоу-Биз и культура

Редактор раздела Шоу-Биз и культура
Написать на e-mail