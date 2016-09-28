Наталья Фриске похвасталась пополнением в семье

Сестра покойной Жанны Фриске Наталья похвасталась пополнением в семье. Она предоставила на обзор фотоснимок удивительных щенков своей собаки.Любимая собака породы джек-рассел-терьер Джесс родной сестры Жанны Фриске Натальи родила щенков. Теперь няньчить их помогает ее хозяйка, которая уже успела сфотографировать семейство и похвастаться перед поклонниками в социальной сети. Наталья Фриске пока не имеет своих детей, но охотно ухаживает за щенками. Хотя малыши пока не нуждаются в особом уходе человека. Со всеми трудностями справляется сама Джесс.Женщина рассказала, что одного щенка все же пришлось потерять в процессе родов, которые были очень тяжелыми. Ведь обстоятельства в этом процессе могут стать абсолютно непредсказуемыми. Фриске утверждает, что помет Джесс не первый, но это не облегчило процесса. Сама женщина очень переживала пока длилось появление на свет щенков, но сейчас она приходит в себя...