Дана Борисова опасается провокаций от журналистов после суда

Телеведущая Дана Борисова готовится к судебному слушанию, на котором решится её будущие отношения с дочерью. Но больше Борисова боится журналистов.Чуть ли не главными врагами Дана Борисова назвала сотрудников проекта «Ты не поверишь» на НТВ, которые достают самые потаённые секреты звёзд российского шоу-бизнеса. Дана попросила помощи у поклонников, поскольку не уверена, как следует себя повести на суде с самими НТВшниками и их коллегами. Стоит отметить, что Борисова надеется, что этот процесс станет последним. В его результате «50/50» телезвезда уверена, поэтому истерик на нервной почве она от себя не ожидает.Хотя такие могут появиться, если Борисова действительно читает комментарии под своими постами. Поклонники телеведущей шокировали советами. Некоторые просто говорят Дане держать себя в руках и не вестись на провокации ищущих сенсации журналистов и покорно вторить своему адвокату. В это же время другая часть поклонников набросилась на Дану, обвиняя её в извращении жизни ребёнка. Женщине советуют родить другого, ведь дочь и муж – «это уже прошлое», и им вместе очень хорошо. Третьи же настоятельно рекомендуют сделать пиар на скандалах с папарацци, чтобы быстрее вернуться на экраны. Как поведёт себя Борисова, можно будет узнать уже завтра после слушания...