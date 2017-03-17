В Кирове 30 марта состоится выставка Никаса Сафронова

Никас Сафронов посетит в ближайшие дни город Киров. В этом месте художник намерен презентовать персональную выставку произведений, которая состоится 28 марта.В СМИ появилась информация о том, что художник Никас Сафронов планирует приехать в Киров 28 марта. Именно в этот день мастер кисти откроет выставку своих картин перед элитным обществом. Не обделит Сафронов и журналистов. Он уже запланировал собственную пресс-конференцию с репортерами. Это событие произойдет накануне открытия вернисажа. Выставка будет официально открыта для посетителей с 30 марта. Местом проведения стал Вятский художественный музей.Об этом в Сети появилось сообщение. Время начала мероприятия 15:30. Демонстрация картин Сафронова продлится до 6 мая включительно, так что у жителей вполне есть время, чтобы посетить этот показ. Никас Сафронов целых восемь лет не радовал своими работами любителей картин Кирова. Последняя его выставка прошла в городе в 2010 году...