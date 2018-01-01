Волочкова подверглась критике за вульгарный макияж своей дочери

Экс-прима Анастасия Волочкова вновь оказалась в центре скандала и подверглась существенной критике. На этот раз объектом оказалась её 12-летняя дочь, чей макияж показался многим излишне вульгарным.Волочкова разместила в своём аккаунте очередное фото с дочкой. Не все подписчики одобрили то, какой макияж был при этом на лице девочки.Многие фолловеры Волочковой посчитали, что подростку не стоит заниматься в юном возрасте наложением подобного количества косметики. Это, по их мнению, выглядит чрезмерно вульгарным.Однако, есть и такие, которые не столь критичны ко вновь размещённым Волочковой фото. Они, в первую очередь, обращают внимание на неё саму, а не девочку.Почитатели экс-балерины сообщают, что их любимица выглядит намного лучше, чем ранее. Это они связывают с её очередным романом.Поводом для предположения о его возникновении послужил снимок, который бывшая прима выложила в Сети. На нём она изображена с новым молодым человеком Михаилом...